Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
, Erdem Sonat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Vahit Emre Savaş
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Koray Şahin
, Jovovic (Enes Atlı, Volkan Döne
, Selim Demir
, Cafer Kirkit, Saber Kazemi)
Setler: 25-22, 21-25, 25-23, 25-20
Süre: 119 dakika (29, 31, 30, 29)
Voleybolda Efeler Ligi 14. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.