Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

38 dakika önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yenerİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)Ziraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin, Erdem Sonat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)

Ziraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic (Enes Atlı, Volkan Döne, Selim Demir, Cafer Kirkit, Saber Kazemi)

Setler: 25-22, 21-25, 25-23, 25-20

Süre: 119 dakika (29, 31, 30, 29)

Voleybolda Efeler Ligi 14. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Gökhan Gökgöz, Nuri Şahin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde

İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:02:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]