Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Recep Karakoç Fenerbahçe
: Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat ( Ahmet Karataş
, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Cupkovic) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar
, ( Nuri Şahin
, Caner Pekşen)
Setler: 19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11
Süre: 147 dakika (26, 30, 37, 33, 21)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-2 yendi.