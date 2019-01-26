Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Recep KarakoçFenerbahçe: Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Cupkovic)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı,...

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Cupkovic)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, ( Nuri Şahin, Caner Pekşen)

Setler: 19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11

Süre: 147 dakika (26, 30, 37, 33, 21)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Şenyurt, Ahmet Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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