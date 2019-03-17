Voleybol: Erkekler 1. Lig
1 saat önce
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Payas Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Payas
Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Battalgazi
Spor Salonu'nda oynanan maçta Eyyüp Şahin ve Necip Ayhan hakem ikilisi görev yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-16, 25-23 ve 25-14 alarak karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: AA
Çiftçi, Erken Doğan Buzağıyı Evinde Besliyor
Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım
Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz