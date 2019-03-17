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Voleybol: Erkekler 1. Lig

1 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Payas Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol: Erkekler 1. Lig, System.String[]
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Payas Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Battalgazi Spor Salonu'nda oynanan maçta Eyyüp Şahin ve Necip Ayhan hakem ikilisi görev yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın setlerini 25-16, 25-23 ve 25-14 alarak karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Malatya, voleybol, Spor
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