Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

6 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward,...

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)

Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward, Grajber, Lukasik)

Setler: 25-19,18-25, 25-19, 23-25, 12-15

Süre: 111 dakika (21, 24, 24, 28, 14)

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi.

Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, kupaya veda etti.

Gizem Karadayı, Burhan Felek, voleybol, Romanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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