- Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu
Kadınlar CEV Kupası Finali: Galatasaray: 0 - Saugella Monza: 3
İSTANBUL - Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Final rövanşında Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vasileios Vasileiadis, Mirko Jankovic
Galatasaray: İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Ergül Eroğlu, Derya Çayırgan, Çağla Akın, Hazal Selin Uygur, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Tatiana Kosheleva, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Olesia Rykhliuk
Başantrenör: Ataman Güneyligil
Saugella Monza: Carraro, Squarcini, Heyrman, Negretti, Van Hecke, Orro, Begic, Danesi, Orthmann, Meijners, Obossa, Davyskiba, Parrocchiale
Başantrenör: Marco Gaspari
Setler: 17-25, 19-25, 19-25
Süre: 67 dakika (22, 23, 22)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika Spor