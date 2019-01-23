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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

13 dakika önce

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 26-24, 25-19 ve 25-14 üstün tamamladı.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini de 25 maça çıkardı.

VakıfBank, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan takımı Maritza Plovdiv'i 6 Şubat Çarşamba günü konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Fransa, Spor
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