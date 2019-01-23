Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
13 dakika önce
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa
temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 26-24, 25-19 ve 25-14 üstün tamamladı.
Bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini de 25 maça çıkardı.
VakıfBank, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan
takımı Maritza Plovdiv
'i 6 Şubat Çarşamba
günü konuk edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:56 Kaynak: AA
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor
Hakkari'de Yürüyüşe Çıkan Öğrenciler, Bölgede Benzeri Olmayan Bir Mağara Buldu
Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı