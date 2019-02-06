Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Peter Wolf (İsviçre)VakıfBank: Robinson, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)Maritza: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova Cross (Todorova-L,...

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Peter Wolf (İsviçre)

VakıfBank: Robinson, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)

Maritza: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova Cross (Todorova-L, Dimitrova, Shahpazova, Nikova, Milanova)

Setler: 25-19, 25-17, 25-19

Süre: 66 dakika (22, 21, 23)

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, bu sonucun ardından grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:13 Kaynak: AA

İsviçre, Karakurt, Gizem Güner, Spor
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