Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan
), Peter Wolf (İsviçre
)
VakıfBank: Robinson, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Güner
, Buket Gülübay
, Ebrar Karakurt
)
Maritza: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova Cross (Todorova-L, Dimitrova, Shahpazova, Nikova, Milanova)
Setler: 25-19, 25-17, 25-19
Süre: 66 dakika (22, 21, 23)
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan
temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.
Sarı-siyahlı kadın voleybol
takımı, bu sonucun ardından grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.