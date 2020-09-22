Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Bianka Busa, Eda Dündar, Lila Şengün, Vargas, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Cansu Çetin, İpar Kurt, Beliz Baskır)
Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)
Setler: 18-25, 22-25, 25-23, 25-22, 13-15
Süre: 133 dakika (28, 27, 31, 29,18)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:05 - Kaynak: AA
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