Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Kaya, Selçuk GörmenFenerbahçe Opet: Bianka Busa, Eda Dündar, Lila Şengün, Vargas, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Cansu Çetin, İpar Kurt, Beliz Baskır)Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin...

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Bianka Busa, Eda Dündar, Lila Şengün, Vargas, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Cansu Çetin, İpar Kurt, Beliz Baskır)

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)

Setler: 18-25, 22-25, 25-23, 25-22, 13-15

Süre: 133 dakika (28, 27, 31, 29,18)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Dicle Babat, Eda Dündar, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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