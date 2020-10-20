Salon : Orman Fakültesi Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tuncay Sevim
Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Rigdon, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu)
Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Dündar, Naz Akyol, Busa, Dicle Babat, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Bahar Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz, Lila Şengün)
Setler: 11-25, 19-25, 18-25
Süre: 72 dakika (23,27,22)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyesini 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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