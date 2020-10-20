Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.10.2020 18:57
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon : Orman Fakültesi Spor SalonuHakemler: Ramazan Demiröz, Tuncay SevimSarıyer Belediyesi: İrem Çor, Rigdon, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu)Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Dündar, Naz Akyol,...

Salon : Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tuncay Sevim

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Rigdon, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu)

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Dündar, Naz Akyol, Busa, Dicle Babat, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Bahar Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz, Lila Şengün)

Setler: 11-25, 19-25, 18-25

Süre: 72 dakika (23,27,22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyesini 3-0 yendi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Ramazan, Yaren, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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