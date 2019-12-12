Voleybol takımının antrenmanında sokak köpeği sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Voleybol takımının antrenmanında sokak köpeği sürprizi - Son Dakika

Voleybol takımının antrenmanında sokak köpeği sürprizi

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisinin antrenman yaptığı salona giren sokak köpeği neşe kaynağı oldu.

Voleybol takımının antrenmanında sokak köpeği sürprizi, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisinin antrenman yaptığı salona giren sokak köpeği neşe kaynağı oldu.

Dikili Lodos Minikler Kız Voleybol Takımı'nın Çandarlı'da yaptığı antrenmanda ilginç bir olay yaşandı. Altyapı takımı, Çandarlı Düğün Salonu'nda antrenman öncesi ısınma çalışması yaparken, sokak köpeği, açık kapıdan içeri girdi. Daire oluşturup ısınma hareketi yapan çocukların aralarına giren köpek, onlar gibi yapmaya çalıştı. Çocukları sevindiren köpek, ısınma hareketlerinin ardından onlarla birlikte koştu, sonra da salondan çıktı. Sokak köpeğinin verdiği tepkiyi anlatan Dikili Lodos Spor Kulübü antrenörü Murat Solmaz, "Çandarlı'da voleybolu yaşatmaya çalışıyoruz ancak maalesef burada spor tesisimiz yok. Düğün salonlarında ve açık alanlarda çalışıyoruz. 'Bazen ses oluyor' diye yazlıkçılar, jandarmaya şikayet ediyor ve çalışmalarımız yarım kalıyor. Bu imkanlarda bile kızlarımız pes etmeden çalışıyor, özveri gösteriyor. Ancak her şey spor değil, bazen de kızlarımızı çeşitli konularda bilgilendiriyor ve eğitimleriyle ilgileniyoruz. Bu yaşanan ilginç olayda da köpeğin çalışmaya katılmasına müdahale etmedim. Köpek çok akıllı ve uysal. Çocuklarımız da ondan korkmadı. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar, insanlara da zarar vermez diye düşünüyorum" dedi.Sporculardan 11 yaşındaki Nil Asya Öner, "Köpek, parkta dolaşan bizim sevdiğimiz bir hayvan. Birden salona girdi, aramıza katıldı. Bizimle beraber çalıştı. Aramızda 'Takıma yeni bir oyuncu' esprini de yaptık ve adını 'Lodos koyduk" ifadelerini kullandı.


voleybol, Dikili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızını kurtarmak için peşinden koşan annenin yüreği ağzına geldi Çorum'da 103 öğrencinin kombi bacasından sızan gazdan dolayı zehirlendiği öğrenildi Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti

Son Dakika Haberleri
16:18 Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
16:18 Boğazlıyan'da ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi - Son Dakika
16:18 Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:18 Mersin'de "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" - Son Dakika
16:17 'Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor' - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol takımının antrenmanında sokak köpeği sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]