Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

42 dakika önce

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.

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Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Efeler Ligi

Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Maliye Piyango: 3-0

Ziraat Bankası- Galatasaray: 2-3

Arkas Spor-Halkbank: 1-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0

VakıfBank- Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Vestel, Spor
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