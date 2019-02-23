Voleybol: Toplu Sonuç
42 dakika önce
Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.
Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Efeler Ligi
Fenerbahçe-İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: 3-1 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Maliye Piyango
: 3-0
Ziraat Bankası- Galatasaray
: 2-3
Arkas Spor-Halkbank: 1-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi Aydın
Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0
VakıfBank- Eczacıbaşı
VitrA: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet
: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: 3-1
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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