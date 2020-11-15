Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15'inci, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta maçları tamamlandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Haliliye Belediyespor- Arkas Spor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Liglerde bugün yapılması maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Arhavi Voleybol- Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
Solhanspor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Afyon Belediye Yüntaş- İnegöl Belediye: 1-3
Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0
Sorgun Belediyespor-Altekma: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank: 3-2
Misli.com Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
- Kaynak: AA
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