Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta maçları tamamlandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart- İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma- Haliliye Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt- PTT karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Karayolları: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş- Halkbank: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor: 3-1