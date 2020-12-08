Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maç oynandı.

Ligde 20. haftada iki karşılaşma yapıldı. Ayrıca, 17. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir maç da oynandı.

Efeler Ligi'nde 20. hafta müsabakalarında Solhanspor, Haliliye Belediyespor'u 3-1, İnegöl Belediyespor da Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. 17. hafta erteleme karşılaşmasında ise Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.