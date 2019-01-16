Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

45 dakika önce

Salon: Aydın Mimar SinanHakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanAydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez, Aybüke Özdemir (Ezgi Akyaldız, Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Darya...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez, Aybüke Özdemir (Ezgi Akyaldız, Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Darya Özbek)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Yıldırım, Semra Özer, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Setler: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15

Süre: 135 dakika (37, 24, 22, 30, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Vestel, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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