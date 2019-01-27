Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

21 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Nur Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Sıla Çalışkan)Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Nur Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Sıla Çalışkan)

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz)

Setler: 22-25, 29-31, 23-25

Süre: 99 dakika (30, 38, 31)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

Ligde oynadığı 15. maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 5. yenilgisini aldı.

Konuk ekip, Boskovic ve Larson'un köşelerden etkili atakları sonunda teknik molaya 12-8 önde girdiği seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Çok çekişmeli geçen ikinci sette Fenerbahçe, teknik molaya 12-11 önde girse de Eczacıbaşı seti 31-29 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete Eczacıbaşı iyi başladı. Boskovic'in sayılarıyla etkili olan konuk ekip, bu seti de 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Bülent Bozkurt, Vestel, Sıla Çalışkan, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Spor
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