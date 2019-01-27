Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Metin Korkut Fenerbahçe Opet
: Antonijevic, Ramos, Nur Dicle Babat
, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar
, (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Sıla Çalışkan
) Eczacıbaşı
VitrA: Ezgi Dilik
, Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Meliha İsmailoğlu
, Gibbemeyer, (Simge
Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz
)
Setler: 22-25, 29-31, 23-25
Süre: 99 dakika (30, 38, 31)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.
Ligde oynadığı 15. maçı da kazanan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 5. yenilgisini aldı.
Konuk ekip, Boskovic ve Larson'un köşelerden etkili atakları sonunda teknik molaya 12-8 önde girdiği seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Çok çekişmeli geçen ikinci sette Fenerbahçe, teknik molaya 12-11 önde girse de Eczacıbaşı seti 31-29 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete Eczacıbaşı iyi başladı. Boskovic'in sayılarıyla etkili olan konuk ekip, bu seti de 25-23, maçı da 3-0 kazandı.