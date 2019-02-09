Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül Galatasaray
HDI Sigorta
: Jackson
, Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladın
, Meryem
Boz ( Gizem Karadayı
, Cansu Çetin
, Nursevil Gökbudak Aydınlar
, Melike Yılmaz
, Elifsu Ericek
, Atkinson)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Zeynep Uslu, Seda Menekşe, Hande Korkut
)
Setler: 25-21, 20-25, 25-9, 25-15
Süre: 107 dakika (28, 30, 22, 27)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 18. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.