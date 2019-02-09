Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Atkinson)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Atkinson)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Zeynep Uslu, Seda Menekşe, Hande Korkut)

Setler: 25-21, 20-25, 25-9, 25-15

Süre: 107 dakika (28, 30, 22, 27)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Vestel, Gizem Karadayı, Sigorta, Spor
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