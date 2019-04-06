Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu Fenerbahçe Opet
: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar
, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat
, Sıla Çalışkan
, Polen Ünver, Rabadzhieva) Türk Hava Yolları
: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç, Duygu Arslan
( Berin Yıldırım
, Özge Kırdar, Havlickova, Şeyma Ercan, Nikolic)
Setler: 25-16, 25-22, 26-24
Süre: 83 dakika (25, 28, 30)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler yarı finale yükselerek VakıfBank'ın rakibi oldu.