Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

34 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluFenerbahçe Opet: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Rabadzhieva)Türk Hava Yolları: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Bricio, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic (Merve Dalabeler, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Türk Hava Yolları: İrem Çor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Mislina Kılıç, Duygu Arslan ( Berin Yıldırım, Özge Kırdar, Havlickova, Şeyma Ercan, Nikolic)

Setler: 25-16, 25-22, 26-24

Süre: 83 dakika (25, 28, 30)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler yarı finale yükselerek VakıfBank'ın rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Spor
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