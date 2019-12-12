Voleybolda Alanlı dostluğu - Son Dakika
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Voleybolda Alanlı dostluğu

6 saat önce

Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda heyecan devam ederken, Alanlı Mahallesi'nden kurulan 2 takımın karşılaşması büyük çekişmeye neden oldu.

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Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda heyecan devam ederken, Alanlı Mahallesi'nden kurulan 2 takımın karşılaşması büyük çekişmeye neden oldu.


Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yenipazar Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Alanlı Aydın ve Alanlı Gençlik maçında gülen taraf Alanlı Aydın olurken, maçta gösterilen dostluk alkış aldı. Her iki takım sahaya birlikte girerek, Alanlı tezahüratı yaptılar. Maçta 2-0 öne geçen Alanlı Gençlik, Alanlı Aydın'ın sayılarına engel olamadı. Üçüncü set sonucu 2-1 olurken, Alanlı Aydın maçtan 2-3 galip ayrıldı. Belediye Başkanı Yüsran Erden de her iki takımı maç sonunda tebrik etti. - AYDIN

Yenipazar, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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