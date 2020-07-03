Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar Açıklaması - Son Dakika

Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar Açıklaması

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Volkan Demirel, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz süreciyle ilgili, "O anki kadro bozulmasa ve ortam engellenmese, şu an Avrupa'da ses getiren bir kulüptük." dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Volkan Demirel, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz süreciyle ilgili, "O anki kadro bozulmasa ve ortam engellenmese, şu an Avrupa'da ses getiren bir kulüptük." dedi.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

2002-2019 yılları arasında kalesini koruduğu sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

3 Temmuz süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Volkan, "3 Temmuz 2011'de ne söylediysek, bugün de aynı şeyleri dile getiriyoruz. Bir kere 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. O gün ne söylediysek bugün de arkasındayız ama o günkü bazılarının şu anda etrafta gölgeleri bile yok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda çok önemli bir şampiyonluk yaşadıklarını vurgulayan Volkan Demirel, "Hiçbir maç bize verilmedi. Kafa kafaya giden bir şampiyonluk mücadelesi vardı ve sonunda da gülen taraf biz olduk. Kupamız uzun yıllar müzemizde kalacak. Biz ona her baktığımızda belki de bizim için en değerli şampiyonluğun o olduğunu her seferinde anımsayacağız. 2011 şampiyonluğu da 3 Temmuz süreci de benim bildiğim doğrudur. Doğrumdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

O dönemde sarı-lacivertli futbol takımının kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu dile getiren 38 yaşındaki yardımcı antrenör, "Dediğim gibi o anki kadro bozulmasa, ortam engellenmese, şu an Avrupa'da ses getiren bir kulüptük. Öyle tahmin ediyoruz. Hem kadro yapımız hem ortamımız çok iyiydi ve üst seviyedeydi. Bunları düşündükçe üzülüyorum. Belki o süreci yaşamasak, şu anda bambaşka bir Fenerbahçe olacaktı. Belki bir dünya kulübü olarak dünya devlerinin arasında nasıl Real Madrid'i, Barcelona'yı, Bayern Münih'i sayıyorsak, o anki kadromuz şartlarında, o anki potansiyelle çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru kararın verileceğine inanıyorum"

"Futbolda şike kumpası" davasının çok uzadığını belirten Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru kararın en iyi şekilde verileceğine inanıyorum. Yanılmıyorsam bu ay içerisinde bir sonuçlanma olacaktır. Öyle tahmin ediyoruz. Duruşmalar devam ediyor ama eminim ki en kısa sürede bu ay veya bir dahaki aydan sonra artık yaz dönemi bitmeden dava sonuçlanacaktır. Biz her zaman söyledik. Bu kadar konuşulması yanlıştı. Aslında bunun Fenerbahçe taraflarına değil de farklı taraflarına bakmak gerekirdi ama olsun. Bunu da yaşamak varmış. Yaşadık ve öğrendik. Bunlar hem kulübümüz hem de bizim adımıza tecrübe oluyor. Yaşanan haksızlıkları ve yaşanmışlıkları unutamıyorsunuz."

Demirel, 2010-2011 sezonunda ligi zirvede bitirdiklerini hatırlatırken, "Şampiyon olduk. Kupamızı aldık. Tüm takımlarla da çatır çatır mücadelemizi ettik. En değerli şampiyonluğumuz. Kendi adıma 5 tane şampiyonluk yaşadım. 3-4 tane son dakikada kaçırdığımız şampiyonluk var. Kupa finalleri kaybettim. Belki onları kazansam bile veya diğer kupaları kaybetsek, kazansak hiç önemli değil. Ancak 2010-2011 şampiyonluğu bizim en değerli şampiyonluğumuzdur." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe'nin başına bir şey gelse, milyonlar sokağa dökülür"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O kadar büyük camiayız ki üzüntümüzü de sevincimizi de çok büyük yaşıyoruz. Kötü durumları da çok iyi bir şekilde kenetlenerek atlatıyoruz. Şu an Allah korusun Fenerbahçe'nin başına bir şey gelse, bugün milyonlar sokağa dökülür. Fenerbahçe hakikaten bir cumhuriyet. Bu cumhuriyeti biz her şekilde yaşatıyoruz, tüm Fenerbahçe taraftarlarıyla beraber olarak yaşatmaya devam edeceğiz."

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 20:21 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:26 Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:04 Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
00:38
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
00:37
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
23:03
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
22:05
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 01:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]