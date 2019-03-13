Son Dakika Haberleri: Volkswagen binlerce kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen binlerce kişiyi işten çıkaracak

1 saat önce

Volkswagen, otomasyon nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Volkswagen binlerce kişiyi işten çıkaracak, System.String[]
Volkswagen, otomasyon nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:05 

Volkswagen, Ekonomi
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