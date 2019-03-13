Volkswagen binlerce kişiyi işten çıkaracak
1 saat önce
Volkswagen, otomasyon nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Volkswagen
, otomasyon nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:05
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