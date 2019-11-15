Son Dakika Haberleri: Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak
Son Dakika Güncel Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak - Son Dakika

Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak

6 saat önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) gelecek 5 yıl boyunca elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapacağı bildirildi.

Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) gelecek 5 yıl boyunca elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapacağı bildirildi.

Volkswagen, 2020-2024 dönemine ait yatırım planını açıkladı. Buna göre, şirket, 2024'e kadar elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.

Açıklamada, söz konusu yatırımın şirketin 5 yıl içince arsa, tesis ve teçhizata yaptığı yatırımlar ile tüm Ar-Ge maliyetlerinin yüzde 40'ından biraz daha fazla olduğu belirtilerek, en son açıklanan planlamaya göre ise yüzde 36'lık bir artış olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, 60 milyar avronun yaklaşık 33 milyar avrosu sadece elektrikli hareketlilik alanına yapılacak.

Volkswagen, 75 elektrikli ve yaklaşık 60 hibrit otomobil veya araç modeli üretecek. 2029'e kadar yaklaşık 26 milyon elektrikli otomobil üretecek olan Alman şirket, söz konusu araçların 20 milyonunu şirketin modüler otomobil platformunu (MEB) kullanılarak üretmeyi planlıyor. Şirket, 2029'a kadar da 6 milyon hibrit araç satmayı planlıyor.

Öte yandan, Volkswagen, eski BMW yöneticilerinden 50 yaşındaki Markus Duesmann'un Audi'nin üst yöneticisi (CEO'su) olarak atandığını ve Duesmann'ın 1 Nisan 2020'de yeni görevine başlayacağını da duyurdu.

Volkswagen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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