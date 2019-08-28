Son Dakika Haberleri: "Vosvos" tutkunları Kırklareli'nde buluşacak
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"Vosvos" tutkunları Kırklareli'nde buluşacak

1 saat önce

Kırklareli'nde "VosTrak 1. Ulusal Vosvos Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Kırklareli'nde "VosTrak 1. Ulusal Vosvos Buluşması" etkinliği düzenlenecek.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir çok ilinden vosvos tutkunlarını beklediklerini belirtti.
Organizasyonun Karahıdır Korusu'nda gerçekleşeceğini ifade eden Kesimoğlu, 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.
Kesimoğlu, 3 gün sürecek etkinliklerde araçların sergilenmesinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini aktardı.
Bu tür organizasyonların kentin tanımı açısından önemli olduğunu kaydeden Kesimoğlu, kente yakışır bir organizasyon düzenleyeceklerini bildirdi.
Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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