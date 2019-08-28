"Vosvos" tutkunları Kırklareli'nde buluşacak

Kırklareli
'nde "VosTrak 1. Ulusal Vosvos Buluşması" etkinliği düzenlenecek.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
'nin bir çok ilinden vosvos tutkunlarını beklediklerini belirtti.
Organizasyonun Karahıdır
Korusu'nda gerçekleşeceğini ifade eden Kesimoğlu, 30 Ağustos-1 Eylül
tarihlerinde tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.
Kesimoğlu, 3 gün sürecek etkinliklerde araçların sergilenmesinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini aktardı.
Bu tür organizasyonların kentin tanımı açısından önemli olduğunu kaydeden Kesimoğlu, kente yakışır bir organizasyon düzenleyeceklerini bildirdi.