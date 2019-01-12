Son Dakika Haberleri: Vural'dan Vali Mustafa Masatlı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Vural'dan Vali Mustafa Masatlı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Çıldır İl Genel Meclisi A.Adayı Ahmet Rıfat Vural Son Valiler Kararnamesi ile Ardahan'a atanan Vali Mustafa Masatlıyı makamında ziyaret etti.

Vural'dan Vali Mustafa Masatlı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi Çıldır İl Genel Meclisi A.Adayı Ahmet Rıfat Vural Son Valiler Kararnamesi ile Ardahan'a atanan Vali Mustafa Masatlıyı makamında ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Çıldır İl Genel Meclisi A.Adayı Ahmet Rıfat Vural'la Gökmen Karagöz, Mahmut Yılmaz, Nihat Sünbül ve Türk Kızılay Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural eşlik etti. Vural Vali Masatlı'ya Çıldır has hediyeler, Nihat ustanın hazırladığı eski zamanlarda yöremizde kullanılan el yapımı mini öküz arabası maketi hediye etti.

Çıldır hakkında kısa bir brifing veren Adalet ve Kalkınma Partisi Çıldır İl Genel Meclisi A.Adayı Ahmet Rıfat Vural " Kısa zamanda İl Genelinde gerçekleştirdiğiniz ziyaretler bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Ümit ediyorum ki sorunların çözümü ve kalkınma noktasında girişimleriniz Ardahan'a fazlasıyla katma değer katacaktır" dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Masatlı "Kendimi burada memleketimde gibi hissediyorum. Ben saha adamıyım çalışmak için geldik ve bu gayede amacımıza ulaşacağız. İnşallah sizde muradınıza erersiniz resmi olarak ta sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarım" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Ardahan, Ahmet Rıfat, Çıldır, Güncel
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