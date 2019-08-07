Son Dakika Haberleri: Vuslat Derneği 20 ülkede kurban sevinci yaşatacak
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Vuslat Derneği 20 ülkede kurban sevinci yaşatacak

33 dakika önce

Vuslat Derneği, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika'daki 20 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

Vuslat Derneği 20 ülkede kurban sevinci yaşatacak, System.String[]
Vuslat Derneği, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika'daki 20 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.
Vuslat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu seneki kurban organizasyonunu, "İyiliğe Kurban Olsun" sloganıyla gerçekleştirecek dernek, Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşatacak.
Kurban programında büyükbaş hisse bedelini yurt dışında 600 lira, yurt içinde ise bin 250 lira olarak belirleyen dernek, her bölgede titizlikle seçilip denetimleri yapılan kurbanlıkların dernek yetkilileri ve görevlileri tarafından bayram namazı sonrası kesilerek talebelere, yoksul ve mazlumlara dağıtacağını bildirdi.
Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Keleş, paylaşmanın, kardeşliğin ve hatırlanmanın en kıymetli vakti olan Kurban Bayramı'nda yoksulun sofrasında aş, gönlünde mutluluk sebebi olmak adına kıtalar aşıp iyilik taşıyacaklarını söyledi.
Kurban bağışları, " www.vuslat.org.tr " internet sitesi üzerinden veya Vuslat Derneği Çağrı Merkezinden yapılabilecek.
Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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