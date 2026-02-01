Walter Strauss Masterclass'ın 10. Yılı Tamamlandı - Son Dakika
Walter Strauss Masterclass'ın 10. Yılı Tamamlandı

01.02.2026 11:49
Devlet Çoksesli Korosu, Avrupa ve Türkiye'den katılımcılarla 10. Walter Strauss Masterclass'ını düzenledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından 10 yıldır düzenlenen Walter Strauss Masterclass'ında, Avrupa'dan ve Türkiye'den koro şefleri, şef adayları ve müzik öğretmenlerinin eğitimleri, kapanış konseri ile tamamlandı.

Devlet Çoksesli Korosu'nun 2016 yılında hayata geçirdiği Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Masterclass, uluslararası bir eğitim platformu olarak, Avrupa Korolar Birliği üyeliğinin sağladığı ağ sayesinde her yıl farklı ülkelerden katılımcıları Ankara'da buluşturuyor. Bu sene 10'uncu yılını kutlayan masterclass, Avrupa ile doğrudan bağlantı kuran yapısıyla Avrupa Korolar Birliği tarafından önerilen 4 prestijli masterclass arasında yer alıyor. Genç koro şeflerine Devlet Çoksesli Korosu ile birebir çalışma olanağı sunan etkinlikte katılımcılar, Devlet Çoksesli Korosu ile prova yaparak, dünyada profesyonel koroyla doğrudan çalışma olanağı yakalıyor. 10 yıl içerisinde 10 farklı ülkeden gelen katılımcılar ve Türkiye'nin 35 farklı şehrinden 450'nin üzerinde şef adayı, 5 bini aşkın izleyici ile buluştu. Bu yılının konuk şefi olan Zoltan Pad ve Devlet Çok Sesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem'den eğitim alan 5 ülkeden gelen katılımcılar, eğitimlerini, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen kapanış konseri ile tamamladı.

'MUTFAĞIMIZI AÇIP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Devlet Çok Sesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, yapılan masterclassı dünyaca ünlü şef Walter Strauss'a adadıklarını söyleyerek, "Bir hafta boyunca Türkiye'den, yurt dışından şefler geliyor. Biz mutfağımızı açıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Yani mutfakta biz bu işi nasıl yapıyoruz? Aynen bir mutfak şefliği gibi. İşin servisinden önce, arka planında çok ciddi bir prova süreci var. Onu burada beraber yaşıyoruz ve büyük bir heyecanla bugün burada Resim ve Heykel Müzesi'nde paylaşıyoruz. Bu sene için özellikle burası önemli. Çünkü konuk şefimiz Macar Zoltan Pat, Macaristan'ın en önemli şeflerinden bir tanesi. Bu mekan da Macar-Türk dostluğunun tohumlarının atıldığı bir yer. Çünkü Bartok ve Ahmet Adnan Saygun burada buluşmuştu. O zamanlar burası halkeviydi. Buradan sonra Adana'ya ve Osmaniye'ye gittiler ve Türk halk müziklerini derlemek üzere bir yolculuk yaptılar. Biz de bunu onurlandırmak için bu yolculuğun 90'ıncı yılına bizim de 10'uncu yılımıza denk gelen bu seneyi, Türkiye ve Macaristan repertuarlarından Bartok, Koday, Saygun, Yalçın Tura'dan hazırladık. Dinleyicilerimizle öğrenciler, öğrenci şefler ve onların yönetiminde devlet korosu buluşacak" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORUZ'

Bu masterclassın, koro şefliği alanında Avrupa Koro Federasyonu tarafından tavsiye edilen 4 etkinlikten biri olduğunu vurgulayan Erdem, "Bunun da önemli sebeplerden bir tanesi Devlet Çok Sesli Korosu'yla çalışma imkanı. Çünkü profesyonel bir koroyla neredeyse 40 yıla yaklaşan bir tecrübeyi sürdüren bir gelenekle birlikte çalışma imkanı buluyorsunuz. Provalarda çok keyifli anlar yaşanıyor. Kolay bir şey değil; yani saatlerce birlikte çok sesli şarkı söylemek için çok iyi dinlemek gerekiyor. Şeflerin çok doğru yönetimler vermesi gerekiyor. İşte burada usta şefimiz devreye giriyor. Bu seneki konuğumuz Macar şef Zoltan Pat. Benim de yönettiğim atölye bir seviye profesyonel koro için, bir seviye eğitim müziği için, okul korolarımız için, müzik öğretmenlerimiz için. Burada usta şef devreye giriyor ve diyor ki; 'Bunu koroya böyle anlatma da şöyle anlat. Burada böyle örneklersen daha hızlı ilerler.' Çünkü biz hep zamana karşı yarışıyoruz, az prova çok konser yapmamız gerekiyor. O yüzden biz burada bu refleksi de kazandırmaya çalışıyoruz. Provaları nasıl verimli geçiririz, nasıl en iyi tınıya ulaşırız, en doğru programı nasıl uygularız? Çünkü Türkiye'nin her yerinde korolar var. Bu koroların en iyi seviyeye gelmesini istiyoruz ve dünyada sesimizi duyurmak istiyoruz. Türkiye'yi de bu alanda en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Türkiye, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat

