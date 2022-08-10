MultiVersus açık betada oyuncu rekoru kırdı

Scooby Doo'dan Shaggy'nin, Batman, Superman, Arya Stark ve daha fazlasının içinde yer aldığı dövüş oyunu MultiVersus, toplam oyuncu sayısı ile rekor kırdı.

MULTIVERSUS 10 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Tracker.gg sitesinin verilerine göre Warner Bros. Games'in dövüş oyunu MultiVersus, 10,5 milyon toplam oyuncu ile Steam'de en çok oynanan dövüş oyunu oldu. Oyunun açık betasından bu yana Steam'de anlık olarak en çok 153 bin oyuncunun içerisinde bulunduğu MultiVersus'un PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S'te de bulunuyor ve tüm platformlarda cross-play destekleniyor.

MultiVersus, Player First Games tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayımlanan oynaması ücretsiz crossover dövüş video oyunudur.

MultiVersus ücretsiz olarak oynanmaktadır fakat oyunun Standard, Deluxe ve Premium sürümleri de bulunuyor. İşte MultiVersus Steam fiyatları: