MultiVersus açık betada oyuncu rekoru kırdı - Son Dakika
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MultiVersus açık betada oyuncu rekoru kırdı

10.08.2022 09:44
MultiVersus açık betada oyuncu rekoru kırdı

Warner Bros. Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz dövüş oyunu MultiVersus'un açık betada olmasına rağmen Steam'de en çok oynanan dövüş oyunu haline geldi ve toplam oyuncu sayısı 10,5 milyona ulaştı.

Scooby Doo'dan Shaggy'nin, Batman, Superman, Arya Stark ve daha fazlasının içinde yer aldığı dövüş oyunu MultiVersus, toplam oyuncu sayısı ile rekor kırdı.

MULTIVERSUS 10 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Tracker.gg sitesinin verilerine göre Warner Bros. Games'in dövüş oyunu MultiVersus, 10,5 milyon toplam oyuncu ile Steam'de en çok oynanan dövüş oyunu oldu. Oyunun açık betasından bu yana Steam'de anlık olarak en çok 153 bin oyuncunun içerisinde bulunduğu MultiVersus'un PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S'te de bulunuyor ve tüm platformlarda cross-play destekleniyor.

MultiVersus, Player First Games tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayımlanan oynaması ücretsiz crossover dövüş video oyunudur.

MultiVersus ücretsiz olarak oynanmaktadır fakat oyunun Standard, Deluxe ve Premium sürümleri de bulunuyor. İşte MultiVersus Steam fiyatları:

  • MultiVersus Founder's Pack – Standard Edition: 379,00 TL
  • MultiVersus Founder's Pack – Deluxe Edition: 575,00 TL
  • MultiVersus Founder's Pack –Premium Edition: 955,00 TL
MultiVersus açık betada oyuncu rekoru kırdı
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