Warriors Galibiyet Serisini Sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, milli basketbolcu Cedi Osman
'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers
'ı 120-114 mağlup etti.
NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 120-114 yendi ve üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Warriors'ta Stephen Curry
40 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynarken, Draymond Green
20, Kevin Durant 15 sayı üretti.
Cedi Osman'ın 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladığı Cavaliers'ta, Colin Sexton 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Harden'lı Rockets farklı kazandı James Harden
'ın forma giydiği Houston Rockets
, sahasında New York Knicks
'i 120-96 yendi ve bu sezon 52. galibiyetine ulaştı.
Harden'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performans sergilediği ev sahibi ekipte, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul
11 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
Mario Hezonja'nın 16 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı Knicks'te Henry Ellenson da 16 sayı üretti.
Sonuçlar Charlotte
Hornets- Toronto Raptors
: 113-111 Orlando
Magic- Atlanta Hawks
: 149-113 Washington
Wizards- San Antonio Spurs
: 112-129
Houston Rockets- New York
Knicks: 120-96 Indiana
Pacers- Boston Celtics
: 97-117
Minnesota Timberwolves- Miami Heat
: 111-109 Oklahoma
City Thunder- Detroit Pistons
: 123-110 Dallas
Mavericks- Memphis Grizzlies
: 112-122
Utah Jazz- Sacramento Kings
: 119-98 Phoenix
Suns- New Orleans
Pelicans: 133-126 Denver
Nuggets- Portland Trail Blazers
: 119-110
Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 120-114 Los Angeles
Clippers- Los Angeles Lakers
: 117-122