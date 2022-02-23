WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri - Son Dakika
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WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri

23.02.2022 21:01

Aşı ve maske karşıtı kamyoncuların oluşturduğu konvoy bugün ABD'nin Pennsylvania eyaletinden ayrılarak Washington DC'ye doğru yola çıktı.

Aşı ve maske karşıtı kamyoncuların oluşturduğu konvoy bugün ABD'nin Pennsylvania eyaletinden ayrılarak Washington DC'ye doğru yola çıktı. Ülkenin dört bir yanından gelecek konvoyların 1 Mart'ta başkente ulaşması bekleniyor. Konvoy, 495 Interstate otoyolunu kapatarak protestolarına devam edecek. ABD'nin dört bir yanından gelen diğer konvoylar 1 Mart'ta ABD'nin başkentine varması planlanıyor.

WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri
WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri

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PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı ABD'nin başkenti aşı karşıtı kamyoncuların protestolarına hazırlanıyor ABD'nin başkenti aşı karşıtı kamyoncuların protestolarına hazırlanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri - Son Dakika
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