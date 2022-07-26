Washington'dan Libya liderlerine "kişisel çıkarlarını" bir kenara bırakmaları çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Washington'dan Libya liderlerine "kişisel çıkarlarını" bir kenara bırakmaları çağrısı

26.07.2022 02:06
Washington'dan Libya liderlerine "kişisel çıkarlarını" bir kenara bırakmaları çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis, Libya liderlerini "kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmaya ve ülkelerinde özgür ve adil seçimlere yol açacak bir planı uygulamaya" çağırdı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis, Libya liderlerini "kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmaya ve ülkelerinde özgür ve adil seçimlere yol açacak bir planı uygulamaya" çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya'daki durumla ilgili oturumunda konuşan DeLaurentis, "Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih??????? ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların uygunluk koşulları konusunda anlaşamaması talihsiz bir durum." ifadesini kullandı.

DeLaurentis, "Libya liderlerinin kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun belirlediği yol haritasına uygun, özgür ve adil seçimlerle sona erecek bir planı hayata geçirmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi, "seçimlerin ertelenmesinin tansiyonu artırabilecek, şiddete yol açabilecek ve şeffaf şekilde yöneten bir liderliği seçme fırsatını talep eden Libya halkına zarar verebilecek siyasi manevralara ve yanlış hesaplamalara yol açacağı" uyarısında bulundu.

DeLaurentis, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) ay sonunda sona erecek görev süresinin bir yıl daha uzatılması çağrısı yaptı.

Libya resmi kurumları arasındaki, özellikle seçim yasası üzerindeki farklılıklar nedeniyle petrol zengini ülkede 2021'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılamamıştı.

Libya'da mart başında Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa hükümetine güvenoyu vermesi siyasi krizi tırmandırmış, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni seçilmiş parlamento aracılığıyla gelen bir hükümet dışında iktidarı devretmeyi reddettiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Libya'nın Misrata kentinde çatışmalar yaşandı Libya'nın Misrata kentinde çatışmalar yaşandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Washington'dan Libya liderlerine 'kişisel çıkarlarını' bir kenara bırakmaları çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 02:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Washington'dan Libya liderlerine "kişisel çıkarlarını" bir kenara bırakmaları çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement