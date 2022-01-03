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Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti - Son Dakika

Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti

03.01.2022 20:52

- Washington DC'ye yılın ilk karı düştü Beyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti ABD'nin başkenti Washington DC'ye yılın ilk karı yağdı.

- Washington DC'ye yılın ilk karı düştü

Beyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'ye yılın ilk karı yağdı. Beyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti.

ABD'nin başkenti Washington DC'ye yılın ilk karı yağdı. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, başkentte "yoğun kar yağışı"nın beklendiğini ve kar kalınlığının 17 santimetreyi bulabileceği yönünde uyarıda bulunulurken, hava sıcaklığının ise eksi 7'ye kadar düşebileceği aktarıldı. Servis, "kar fırtınası" uyarısında bulunurken, saatte 35 kilometreye varan rüzgar hızı beklendiğini ve tehlikeli koşullar nedeniyle seyahatlerin zorlaşacağını belirtti.

Beyaz Saray günlük basın toplantısını iptal etti

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, başkentteki kar yağışı nedeniyle yapılması planlanan günlük basın toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

Günün erken saatlerinde ise, Kamu Yönetimi Ofisi (OPM), Washington DC'deki tüm federal ofislerin ve okulların kapatılacağını bildirerek, acil durum personellerin çalışmaya devam edeceğini aktardı. Beyaz Saray'ın ardından birçok federal kurumda günlük basın toplantılarını iptal ettiğini duyurdu.

Çok sayıda uçuş iptal edildi

FlightAware.com'a göre, Ronald Reagan Ulusal Havalimanı, Baltimore/Washington Thurgood Marshall Uluslararası Havalimanı ve Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yarısından fazlasının ve New York'un üç büyük havaalanındaki uçuşların da dörtte birinin ertelendiği veya iptal edildiği belirtildi.

Doğu kıyısında 725 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

PowerOutage.US'a göre, ABD'nin doğu kıyısını da etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Carolina'da 166 bin 857, Güney Carolina'da 75 bin 476, Georgia'da 85 bin 592, Virginia'da 344 bin 572 ve Maryland'de 53 bin 568 kişinin kar yağışı nedeniyle elektriksiz kaldığı belirtildi.

Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti
Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti
Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Washington DC'ye yılın ilk karı düştüBeyaz Saray dahil birçok federal kurum günlük basın toplantılarını iptal etti - Son Dakika
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