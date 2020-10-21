Webrazzi Summit devam ediyor - Son Dakika

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Ürünü sattıktan sonraki hizmetlerin de çok kıymetli olduğunun farkında olarak kolay iade yapmayı mümkün kılan yeni bir inovasyona başlıyoruz. Başlatmayı düşündüğümüz bu proje ile bundan sonra Hepsiburada bütün iadeleri müşterilerinin kapısından gidip teslim alacak." dedi.

İnternet girişimciliği, yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi konuların ele alındığı Webrazzi Summit'e konuk olan Emirdağ, burada yaptığı açıklamada, pandemi süreci ile dijitalleşmenin hızlanmasına dikkat çekerek, "Biz pandemi süreci ile birlikte 3 yılda kat edeceğimiz mesafeyi 3 ayda katettik. Türkiye'de online perakende penetrasyonu yüzde 5-6'lardan çift haneli rakamlara ulaştı. Normal beklentilere göre bunlar iki yıl içinde ulaşılması beklenen rakamlardı. Bence bu kalıcı bir dönüşüm olacak." diye konuştu.

Amaçlarının Hepsiburada'yı Hindistan'ın batısı ile Almanya'nın doğusu arasındaki büyük coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi yapmak olduğunu vurgulayan Emirdağ, "Çok fazla yatırım yapmak çok güzel ama iki tane değer bizim için çok önemli bir yerde duruyor. Birincisi kurucumuz Hanzade Doğan'ın kuruluş felsefesi olan yıkıcı değil yapıcı bir platform olmak. İş ortaklarıyla beraber büyümek istiyoruz. Diğerinde ise Silikon Vadisi'ndeki veri, sistem ve süreç kavramlarıyla, Kapalı Çarşı'daki kültür, tecrübe ve insan faktörlerini bir araya getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hepsiburada çatısı altındaki hizmetlerden bahseden Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsijet bizim iştirakimiz olan lojistik firmamız. Buradaki amacımız müşterinin kalite ve beklenti çıtasının daha da yükselterek zamanında teslimatı, akşam teslimatı, randevulu teslimatı ve haftasonu teslimatı yapabilmek. Hepsiexpress yarım saate kadar market ihtiyacınızı kapınıza getiren express teslim işimiz. Bu tüm Türkiye'de çok hızlı iş birlikleri ile beraber hızlı bir şekilde büyüyor.

Bir ekosistemin başka bir elementi ise Hepsipay'dir. Biz insanların birçok ödeme kolaylıklarına ve çözümlerine çabuk ulaşmaları için Hepsipay adı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin, bir ürünü birkaç kredi kartı birleştirerek satın almaktan tutun da bu dönemde özellikle bankaya gitmeden kendinize özel tüketici kredisi almaya kadar pek çok hizmet sunuyor. Benim çok heyecan duyduğum başka bir şey daha var o da Hepsiglobal. Çünkü biz Hepsiburada olarak İstanbul'dan 4 saat uçak mesafesindeki 1 milyar müşteriye hizmet vermek istiyoruz. Hepsiglobal adı altında kendi bulunduğu ülkenin lisanı ve ara birimi ile hizmet veren Hepsiglobal'i de başlatmış olduk. Yakında zamanda Azerbaycan hayatımıza girdi. Bu halka yakın zamanda daha da büyüyecek."

İadeler evden teslim alınacak

Katılımcılara yeni başlayacak bir yenilikten de bahseden Emirdağ, "Buradan ilk defa bir müjde duyurmak istiyorum. Deneyim bizim için çok önemli. Biz deneyimin bir şeyi sattıktan sonra da bitmediğinin aslında çok farkındayız. Bunun için ürünü sattıktan sonraki hizmetlerin de çok kıymetli olduğunun farkında olarak kolay iade yapmayı mümkün kılan yeni bir inovasyona başlıyoruz. Başlatmayı düşündüğümüz bu proje ile bundan sonra Hepsiburada bütün iadeleri müşterilerinin kapısından gidip teslim alacak." dedi.