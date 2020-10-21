Webrazzi Summit devam ediyor - Son Dakika

Webrazzi Summit devam ediyor

21.10.2020 16:17
Webrazzi Summit devam ediyor, System.String[]

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Ürünü sattıktan sonraki hizmetlerin de çok kıymetli olduğunun farkında olarak kolay iade yapmayı mümkün kılan yeni bir inovasyona başlıyoruz.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Ürünü sattıktan sonraki hizmetlerin de çok kıymetli olduğunun farkında olarak kolay iade yapmayı mümkün kılan yeni bir inovasyona başlıyoruz. Başlatmayı düşündüğümüz bu proje ile bundan sonra Hepsiburada bütün iadeleri müşterilerinin kapısından gidip teslim alacak." dedi.

İnternet girişimciliği, yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi konuların ele alındığı Webrazzi Summit'e konuk olan Emirdağ, burada yaptığı açıklamada, pandemi süreci ile dijitalleşmenin hızlanmasına dikkat çekerek, "Biz pandemi süreci ile birlikte 3 yılda kat edeceğimiz mesafeyi 3 ayda katettik. Türkiye'de online perakende penetrasyonu yüzde 5-6'lardan çift haneli rakamlara ulaştı. Normal beklentilere göre bunlar iki yıl içinde ulaşılması beklenen rakamlardı. Bence bu kalıcı bir dönüşüm olacak." diye konuştu.

Amaçlarının Hepsiburada'yı Hindistan'ın batısı ile Almanya'nın doğusu arasındaki büyük coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi yapmak olduğunu vurgulayan Emirdağ, "Çok fazla yatırım yapmak çok güzel ama iki tane değer bizim için çok önemli bir yerde duruyor. Birincisi kurucumuz Hanzade Doğan'ın kuruluş felsefesi olan yıkıcı değil yapıcı bir platform olmak. İş ortaklarıyla beraber büyümek istiyoruz. Diğerinde ise Silikon Vadisi'ndeki veri, sistem ve süreç kavramlarıyla, Kapalı Çarşı'daki kültür, tecrübe ve insan faktörlerini bir araya getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hepsiburada çatısı altındaki hizmetlerden bahseden Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsijet bizim iştirakimiz olan lojistik firmamız. Buradaki amacımız müşterinin kalite ve beklenti çıtasının daha da yükselterek zamanında teslimatı, akşam teslimatı, randevulu teslimatı ve haftasonu teslimatı yapabilmek. Hepsiexpress yarım saate kadar market ihtiyacınızı kapınıza getiren express teslim işimiz. Bu tüm Türkiye'de çok hızlı iş birlikleri ile beraber hızlı bir şekilde büyüyor.

Bir ekosistemin başka bir elementi ise Hepsipay'dir. Biz insanların birçok ödeme kolaylıklarına ve çözümlerine çabuk ulaşmaları için Hepsipay adı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin, bir ürünü birkaç kredi kartı birleştirerek satın almaktan tutun da bu dönemde özellikle bankaya gitmeden kendinize özel tüketici kredisi almaya kadar pek çok hizmet sunuyor. Benim çok heyecan duyduğum başka bir şey daha var o da Hepsiglobal. Çünkü biz Hepsiburada olarak İstanbul'dan 4 saat uçak mesafesindeki 1 milyar müşteriye hizmet vermek istiyoruz. Hepsiglobal adı altında kendi bulunduğu ülkenin lisanı ve ara birimi ile hizmet veren Hepsiglobal'i de başlatmış olduk. Yakında zamanda Azerbaycan hayatımıza girdi. Bu halka yakın zamanda daha da büyüyecek."

İadeler evden teslim alınacak

Katılımcılara yeni başlayacak bir yenilikten de bahseden Emirdağ, "Buradan ilk defa bir müjde duyurmak istiyorum. Deneyim bizim için çok önemli. Biz deneyimin bir şeyi sattıktan sonra da bitmediğinin aslında çok farkındayız. Bunun için ürünü sattıktan sonraki hizmetlerin de çok kıymetli olduğunun farkında olarak kolay iade yapmayı mümkün kılan yeni bir inovasyona başlıyoruz. Başlatmayı düşündüğümüz bu proje ile bundan sonra Hepsiburada bütün iadeleri müşterilerinin kapısından gidip teslim alacak." dedi.

Hepsiburada, Emirdağ, Türkiye, CEO, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Webrazzi Summit devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı
Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak         
16:07
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı         
15:46
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim         
14:59
Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil         
14:37
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş         
13:54
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu Trans birey Derya'ya verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla bulundu         
13:27
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi         
11:36
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği taktı, gerçeğini çaldı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 16:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Webrazzi Summit devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei