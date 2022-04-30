WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak! - Son Dakika
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WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

30.04.2022 05:07
WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması, yakında birden fazla telefonun bir WhatsApp hesapta kullanmanıza izin verecek güncelleme için çalışıyor. Sistem nasıl çalışacak sizler için sunuyoruz.

Görünüşe göre WhatsApp şimdi çoklu cihaz özelliğini genişletmeyi planlıyor. Popüler mesajlaşma platformu, yakında birden fazla telefonda bir WhatsApp hesabını kullanmanıza izin verecek.

Gelen sızıntılarda uygulamanın en son Android beta sürümünde aynı güncellemeyi tespit etti. Ekran görüntüleri, WhatsApp'ın yeni özelliği bir "refakatçi" cihaz olarak adlandıracağını gösteriyor. Kişi önce "bir cihazı refakatçi olarak kaydettirmek" zorunda kalacak, ardından WhatsApp, kullanıcıların birincil akıllı telefonlarını kullanarak bir QR kodunu tarayarak farklı bir telefondaki bir hesaba erişmelerine izin verecek. Platformun zaten çoklu cihaz özelliği var, ancak insanların uygulamayı akıllı telefonlarında değil, yalnızca masaüstlerinde kullanmasına izin veriyor.

WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

Özellik şu anda geliştirme aşamasındadır. Bu özelliğin WhatsApp'ın kararlı sürümüne ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor. Şu anda WhatsApp, bir kullanıcının yalnızca birincil hesabını dört farklı cihaza bağlamasına izin veriyor. Çoklu cihaz özelliğinin eklenmesi, kullanıcıların telefonları kapalıyken bile mesajlaşma uygulamasına erişmesine izin verdiği için harika bir güncelleme olarak ortaya çıkıyor. Peki, bu nasıl çalışıyor?

Başlangıçta, telefonlarının WhatsApp hesaplarını ek cihazlara bağlaması gerekecek, ardından kullanıcılar uygulamayı akıllı telefonları olmadan kullanabilecekler.

WhatsApp, Bir Hesapta İki Telefon Kullanmanızı Sağlayacak!

Öncelikle WhatsApp'ı açmanız ve ekranın sağ üst köşesindeki üç noktalı simgeye dokunmanız gerekiyor. Burada, Bağlı cihazlar adlı bir seçenek bulacaksınız. Bunun üzerine dokunmanız ve ardından "Cihazı Bağla" üzerine tekrar dokunmanız yeterlidir.

Bundan sonra, bilgisayarınızdaki WhatsApp Web sayfasını ziyaret edin ve ekranda bir QR kodu göreceksiniz. Telefonunuzu kullanarak taramanız yeterlidir, ardından mesajlaşma uygulamasını bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Uygulamaya diğer cihazlardan erişmek için aynı işlemi takip edebilirsiniz. Uygulama, hesabınızı farklı cihazlardan kaldırma seçeneği sunar.

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Kaynak: Tekmoloji

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