WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Profil fotoğrafı yerine kendi avatarınızı tasarlayabileceksiniz - Son Dakika
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WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Profil fotoğrafı yerine kendi avatarınızı tasarlayabileceksiniz

17.08.2022 23:44

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların avatar yapma deneyimini geliştirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir avatarı seçip kendilerine benzemesini sağlayarak bunu profil fotoğrafı olarak yükleyebilecek.

Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, kullanıcıların "avatarlarını" profil fotoğrafı yapmalarına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor.

PROFİL FOTOĞRAFI YAPILABİLECEK

Yayınlanan bir raporuna göre, WhatsApp yakında arayüzü geliştirmek için avatarları entegre edecek. Rapor, özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve kullanıcıların profil fotoğrafı olarak kullanmak üzere bir avatarı özelleştirmelerine izin vereceğini öne sürüyor. Instagram ve Facebook'taki avatarlar, iki platformda da çıkartma olarak kullanıcılara sunuluyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Profil fotoğrafı yerine kendi avatarınızı tasarlayabileceksiniz

KULLANICILAR KENDİLERİNE BENZEMESİNİ SAĞLAYABİLİR

Raporda paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, kendi avatarlarını özelleştirip kendilerine benzemesini sağlayabilir, bir arka plan seçebilir ve daha pek çok şey yapabilirler. Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve son kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bir avatar oluşturmak istiyorsanız, bunu şu anda Facebook ve Instagram'da yapabilirsiniz. Kullanıcılar bir avatar oluşturabilir ve ona bir yüz, saç modeli, vücut şekli, ten rengi, kıyafet, göz şekli ve daha fazlasını verebilir.

GRUPTAN SESSİZ AYRILMA ÖZELLİĞİ DE GELİYOR

WhatsApp kısa süre önce, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını gizlemelerine, gruplardan sessizce ayrılmalarına ve alıcının bir kez görüntülenen mesajların ekran görüntülerini almasını engellemelerine olanak tanıyan üç yeni gizlilik özelliğini duyurdu.

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Kaynak: Tekmoloji

Instagram, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Profil fotoğrafı yerine kendi avatarınızı tasarlayabileceksiniz - Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! Profil fotoğrafı yerine kendi avatarınızı tasarlayabileceksiniz - Son Dakika
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