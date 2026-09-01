WhatsApp\'ta yeni dönem! O mesajı alanlar artık anında uyarılacak

WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı platform yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor. Özellikle banka, resmi kurum veya tanınmış markaların adını kullanarak gönderilen şüpheli mesajları hedef alan sistem, kullanıcıların dolandırıcılık girişimlerini daha kolay fark etmesini amaçlıyor.

ŞÜPHELİ MESAJ GELDİĞİNDE UYARACAK

“Scam Alert” adı verilen yeni özellik, kademeli olarak beta kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Ayarlar bölümündeki Hesap menüsünden manuel olarak etkinleştirilebilen sistem, tanınmayan numaralardan gelen mesajları analiz edecek.

Mesajın potansiyel bir dolandırıcılık girişimi olduğunun belirlenmesi halinde WhatsApp kullanıcıya uyarı gösterecek.

ENGELLEME VE ŞİKAYET SEÇENEĞİ SUNULACAK

Uyarının ardından kullanıcı, şüpheli numarayı engelleyebilecek ve WhatsApp'a bildirebilecek. Mesajı gönderen kişinin güvenilir olduğunun düşünülmesi halinde ise numara güvenilen kişiler arasına eklenebilecek.

YAPAY ZEKA CİHAZ ÜZERİNDE ÇALIŞACAK

Yeni özelliğin dikkat çeken noktalarından biri de dolandırıcılık tespitinde yapay zekadan yararlanılması olacak.

Scam Alert kapsamında kullanılan yapay zeka modelinin cihaz üzerinde çalışacağı ve şüpheli mesajlaşma davranışlarını analiz ederek kullanıcıya olası riskler hakkında bilgi vereceği belirtildi. Sistemin yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı zaman içerisinde geliştirilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

SON 5 MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK

Güvenilir kişi olarak eklenen bir numarayla yapılan görüşmelerde kullanıcıların sohbet geçmişindeki son 5 mesajı karşı tarafa iletebileceği belirtildi.

Ayrıca mesajı gönderen kişi, karşı tarafın Scam Alert özelliğini kullanıp kullanmadığını göremeyecek.

İLK OLARAK BETA KULLANICILARINA GELİYOR

Yeni güvenlik özelliğini deneyebilmek için Android beta kullanıcılarının WhatsApp'ın 2.26.34.1 sürümüne sahip olması gerekecek.

Özellik şimdilik test aşamasında bulunuyor. Beta sürecinin tamamlanmasının ardından Scam Alert'in daha geniş kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.