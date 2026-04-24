WhiteBIT ve FC Barcelona, sporda küresel inovasyonu ileri taşıyacak beş yıllık anlaşmayı duyurdu!
WhiteBIT ve FC Barcelona, sporda küresel inovasyonu ileri taşıyacak beş yıllık anlaşmayı duyurdu!

24.04.2026 15:21
Web trafiği bakımından Avrupa’nın en büyük kripto para platformu WhiteBIT ile FC Barcelona, taraftar etkileşimi, dijital finans ve sporun geleceğini şekillendirmek üzere iki küresel lideri bir araya getiren, 2030 yılına kadar sürecek beş yıllık önemli bir anlaşmaya imza attı.

Türkiye operasyonlarını WhiteBIT TR aracılığıyla yürüten WhiteBIT, kulübün Resmi Kripto Para Platformu Ortağı olarak FC Barcelona’nın erkek futbol takımı, kadın futbol takımı ve basketbol takımı genelinde rolünü genişletirken, aynı zamanda Barça Innovation Hub ile de iş birliği yapacak. Taraflar birlikte yalnızca görünürlükle sınırlı kalmayarak uygulamaya odaklanacak ve spor endüstrisi genelinde ölçeklenebilecek gerçek dünya kripto çözümleri geliştirecek.

Kategori liderleri arasında stratejik bir ittifakı temsil eden bu iş birliği, kriptoyu dünyanın en etkili spor kurumlarından biriyle buluşturarak, teknolojinin küresel taraftar ekosistemlerine nasıl entegre edileceğine dair yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor.

KRİPTO DÜNYASI KİTLELERE DAHA DA YAKLAŞIYOR

Merkezinde ortak bir hedef yer alan bu anlaşma, kriptoyu dünya genelinde milyonlarca kullanıcı için pratik bir araç haline getirmeye odaklanıyor. Bu doğrultuda, taraftar etkileşimi, dijital eğitim ve interaktif deneyimlere yönelik yeni girişimler hayata geçirilerek, teknoloji ile küresel kitleler arasındaki mesafe azaltılacak.

“WHITEBIT İLE ORTAKLIĞIN 5 YIL DAHA DEVAM ETMESİ, FC BARCELONA’NIN KÜRESEL STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

FC Barcelona CEO’su Manel del Río, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Önümüzdeki beş yıl boyunca WhiteBIT’i bir ortak olarak görmeye devam etmek, FC Barcelona’nın küresel ölçekte lider şirketlerle stratejik ortaklıklara olan bağlılığını güçlendiriyor. Bu yenileme, markamızın gücünü ve çekiciliğini, aynı zamanda yenilikçi sektörlerle bağlantı kurma yeteneğimizi vurguluyor. Bu kapsamda, kripto para sektörü, önümüzdeki yıllar için önemli stratejik potansiyele sahip, büyüyen bir alan.” ifadelerini kullandı.

"FC BARCELONA İLE KRİPTOYU GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

WhiteBIT’i de kapsayan W Group’un Başkanı ve Kurucusu Volodymyr Nosov ise, “Misyonumuz, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılarak kriptonun yaygın benimsenmesini desteklemek. FC Barcelona ile birlikte kriptoyu günlük hayatın bir parçası haline getiren ve milyonlarca kullanıcının faydalanabileceği deneyimler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Önemli not: WhiteBIT TR, WhiteBIT'in Türkiye'deki iştirakidir. Yerel yasalar uyarınca, FC Barcelona ve WhiteBIT arasındaki iş birliği kapsamındaki ayrıcalıklar, Türkiye'deki kullanıcılara sunulamayabilir. Bu kapsamda, WhiteBIT TR hizmetleri Türkiye’de yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak kurgulanmakta olup, bazı global ürün ve hizmetler Türkiye’de sunulmayabilir veya sınırlı olabilir. Lisanslama süreçleri ve regülasyonların gelişimine bağlı olarak ürün ve hizmet kapsamı değişiklik gösterebilir.

