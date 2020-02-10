WRC Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel WRC Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek - Son Dakika

WRC Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını duyurdu.

WRC Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, son iki senedir Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası spor organizasyonu olan etkinliğin, bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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