WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi - Son Dakika
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WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi

23.03.2022 23:01
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenskiy ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

Habere göre Zelenskiy, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenskiy'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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