WTO ilk kadın başkanını seçmeye hazırlanıyor

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) bir sözcüsü, WTO Başkanı seçilmek üzere finale kalan iki kişinin, Ngozi Okonjo-Iweala ve Yoo Myung-hee olduğunu açıkladı.

Finale kalan iki kişinin de kadın olması nedeniyle, 1 Ocak 1995'te kurulan WTO'nun ilk kez bir kadın başkanı olacak.