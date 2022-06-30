WUHAN'DAN İSTANBUL'A İKİ BUÇUK YIL ARADAN SONRA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ - Son Dakika
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WUHAN'DAN İSTANBUL'A İKİ BUÇUK YIL ARADAN SONRA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

30.06.2022 00:06
WUHAN'DAN İSTANBUL'A İKİ BUÇUK YIL ARADAN SONRA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

KORONAVİRÜS pandemisinde ilk vakaların ortaya çıktığı ve uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden iki buçuk yıl aradan sonra İstanbul'a ilk tarifeli uçak geldi.

KORONAVİRÜS pandemisinde ilk vakaların ortaya çıktığı ve uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden iki buçuk yıl aradan sonra İstanbul'a ilk tarifeli uçak geldi.

Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020'de durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Şirketin, İstanbul uçuşlarını ilk etapta karşılıklı haftada bir gün gerçekleştireceği, ilerleyen dönemde ise sefer sayılarını arttıracağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda,"China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WUHAN'DAN İSTANBUL'A İKİ BUÇUK YIL ARADAN SONRA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ - Son Dakika

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