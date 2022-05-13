Xiaomi TV Stick 4K inceleme! - Son Dakika
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Xiaomi TV Stick 4K inceleme!

13.05.2022 20:26
Xiaomi TV Stick 4K inceleme!

Takıldığı her televizyonu akıllı hale getiren Xiaomi TV Stick 4K kullanıcılara nasıl bir deneyim sunuyor? Sizin için bu ürünü inceledik.

Xiaomi, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir etkinlikte Xiaomi 12 ve 12 Pro'yu ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturan şirket, TV Stick 4K modelini de sundu. Peki birçok kişinin televizyonunu akıllandırmak için kullandığı bu aletin özellikleri neler?

Xiaomi 12 ve 12 Pro elimizde!

Xiaomi TV Stick 4K inceleme!

Xiaomi, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte TV Stick 4K cihazının fiyatını 1,319 Türk Lirası olarak açıkladı. Biz de sizler için bu ürünü inceleyerek özelliklerine ve TV'nize kazandırdığı yeniliklere göz attık. İşte karşınızda Xiaomi TV Stick 4K incelemesi.

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Xiaomi TV Stick 4K, televizyonun desteklediği kare hızına göre 60FPS'e kadar yayın yapabiliyor. Google Asistan sayesinde sesle kontrol edilebilen cihaz kumanda ihtiyacını de ortadan kaldırıyor. Öte yandan önceki nesilde Android 9.0 işletim sistemi bulunurken, TV Stick 4K ise Android 11 sürümüyle birlikte geliyor.

Wi-Fi 2,4 GHz/ 5 GHz desteğiyle ile kablosuz internete bağlanan TV Stick 4K, Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Cihazda Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube önyüklü gelirken; Google Play Store aracılığıyla televizyonlar için özelleştirilmiş 4.000'den fazla Android uygulaması yüklenebiliyor.

4 çekirdekli Cortex-A35 işlemciyle donatılan ve Mali-G31 MP2 grafik birimiyle desteklenen TV 4K, yarından itibaren Xiaomi'nin anlaşmalı olduğu satış kanalları üzerinden satışa çıkacak.

Xiaomi TV Stick 4K teknik özellikleri

Boyutlar & Ağırlık: Uzunluk: 106.8 mm

Genişlik: 29.4 mm

Kalınlık: 15.4 mm

Ağırlık: 42.8 gramÇözünürlük: 4K – 3840×2160İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A35Grafik Birimi: Mali-G31 MP2RAM: 2 GBDepolama: 8 GB İşletim Sistemi: Android 11Bağlantı: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.0Giriş/ çıkış: HDMI x 1, Micro USB x 1

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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