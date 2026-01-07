Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem - Son Dakika
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem
07.01.2026 09:02
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem
Sinop'ta karlı yolda yaban domuzu yavrusunu çıplak elle yakaladığı görüntülerle adından söz ettiren Şenel Yılmaz, yaşananlara ilişkin konuştu. Daha önce de yakaladığını ancak kayda almadığını ifade eden Yılmaz, "Bir anı olsun diye yakaladım ve sonra aldım. Büyükleri insanı parçalayabilir. Kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu araçtan inerek kovalayıp eliyle yakalayan vatandaş, sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere ilişkin konuştu.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

"ANI OLSUN DİYE YAKALADIM"

Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz (41), olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

"DOMUZA ZARAR VERMEDİM"

Yakalama anında kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz, "Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım" ifadelerini kullandı.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

"İNSANI PARÇALAYABİLİR, KESİNLİKLE ÖNERMİYORUM"

Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğinin altını çizerek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Güvenlik, Olaylar, Erfelek, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem - Son Dakika

