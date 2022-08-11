Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

11.08.2022 15:26

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdıKIRIKKALE Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

KIRIKKALE Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla dağlık ve ormanlık bölgelerindeki bazı noktalara fotokapan yerleştirdi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor.

Ormanlık ve dağlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek arayan karaca, vaşak, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

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