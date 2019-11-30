Son Dakika Haberleri: Yaban keçilerinden geçit töreni
Son Dakika Güncel Yaban keçilerinden geçit töreni - Son Dakika

Yaban keçilerinden geçit töreni

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahasına kurulan kameralar, bu kez dağların vazgeçilmez türü olan yaban keçilerinin geçişlerini kaydetti.

Yaban keçilerinden geçit töreni, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahasına kurulan kameralar, bu kez dağların vazgeçilmez türü olan yaban keçilerinin geçişlerini kaydetti. Keçilerin geçişleri adeta görsel şölen oluşturdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi gibi maksatlarla oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları(YHGS) belgesel tadında görüntülere ev sahipliği yapıyor.


Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme sahasında kameralar bu kez dağların vazgeçilmez türü olan yaban keçilerinin geçit törenini kaydetti.


Bölgede yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmeden önce nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısı, bölgenin 2005 yılında YHGS ilan edilmesiyle birlikte hızla artış gösterdi. Bu sayede 2003 yılında 700 civarında olan birey sayısı günümüzde 1400'lere kadar ulaştı.


DKMP Genel Müdürlüğünün yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında kameralara yansıyan bu görüntüler koruma çalışmalarının başarıya ulaştığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor. - ANKARA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Unakıtan'a ait Üsküdar'daki villanın çatısı, belediye ekiplerince yıkıldı
Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban keçilerinden geçit töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]