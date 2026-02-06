Yabancı Misyonlar, Türkiye ile Dayanışmasını Yeniledi

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla pek çok ülkenin Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri Türkiye ile dayanışma ve taziye mesajları yayımladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı misyon temsilcileri ve temsilcilikleri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 53 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı. Yayımlanan mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi: Depremlerden 3 yıl sonra kaybettiklerimizi saygıyla anıyor; hayatta kalanların yanında duruyoruz. Türkiye'deki BM ailesi, ortaklarıyla birlikte, kimseyi geride bırakmadan toparlanma, dayanıklılık ve daha iyi yeniden inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerini vuran yıkıcı depremlerin üzerinden üç yıl geçti. 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenlerin hatıralarını saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Bundan üç yıl önce Fransa, insani yardım imkanlarını seferber ederek dayanışma çabasına katkı sağlamıştı. Bugün de özellikle Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için desteğimizi sürdürmekteyiz. Geçen yıl olduğu gibi, önümüzdeki haftalarda deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu ziyaret vesilesiyle işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen destek çalışmalarımızı değerlendirecek, Türkiye ile tam dayanışmamızı ve Fransa'nın süregelen seferberliğini bir kez daha ifade edeceğim.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi sarsan yıkıcı depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor ve depremlerden etkilenenlerin hala taze olan acılarını paylaşıyoruz.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Dayanışmamız ilk günlerle sınırlı değil: Kahramanmaraş'ta psikososyal destek, Malatya'da afetlere hazırlık ve dayanıklılık çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği: 6 Şubat Türkiye'nin güneydoğusunu vuran yıkıcı depremin 3. yıl dönümünde Büyükelçi Giuseppe Manzo ve Büyükelçilik personeli Türk halkı ve yetkili makamlarla birlikte depremde hayatını kaybedenleri ve depremden etkilenenleri saygıyla anar. O günlerde olduğu gibi, yine yanınızdayız.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği: 6 Şubat 2023'te, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz ve daima hatırlayacağız. Japonya, yeniden yapılanmanın hızla ilerlemesi için Türkiye'nin ve ayağa kalkmaya çalışan toplumun yanında olacaktır.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği: Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden aziz canları saygıyla anıyor, Türk milletinin direncini selamlıyor. Pakistan, zor ve güzel günlerde kardeş Türkiye ile sarsılmaz dayanışmasını teyit eder, sürekli ilerleme için en iyi dileklerini sunar.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiği: Bugün, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen trajik depremin 3. yıl dönümü. Bu felaketin ilk günlerinden itibaren birlikteydik ve Polonya, afetzedelere destek olmak için hemen yardım çalışmalarına katıldı. Bugün de unutmuyoruz. Bu trajediden etkilenen herkesin ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Ukrayna olarak acınızı paylaşıyor; hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Unutmuyoruz. Yanınızdayız, Türkiye.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'deki feci depremin üzerinden üç yıl geçerken, hayatını kaybedenleri yad ediyor, aynı zamanda da enkazın içinden bile doğan iyimserliği ve dayanışmayı anıyoruz.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden "İsrail Devleti'nin gerçek yüzü budur" paylaşımı

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe X hesabından yapılan paylaşımda, "Tam üç yıl önce, Türkiye'yi derinden sarsan büyük deprem yaşandı; ardında büyük bir yıkım ve derin bir acı bıraktı. İsrail Devleti ve İsrail Savunma Kuvvetleri derhal Türkiye'nin yanında yer aldı ve günlerce, gece gündüz aralıksız çalışan insani bir yardım ekibi gönderdi. Yaklaşık 400 personelden oluşan bu ekip, 19 kişinin hayatını kurtardı. İşte İsrail Devleti'nin gerçek yüzü budur" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, X hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye'yi vuran ve 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği iki büyük depremin üzerinden üç yıl geçti. Türk halkı ve bu muhteşem, güzel ülkeyi seven hepimiz için çok üzücü bir gün. Depremin üzerinden iki hafta sonra bölgeyi ziyaret ettim. Unutulmaz günlerdi. Düşüncelerim depremden etkilenen herkesle birlikte" dedi.