Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi - Son Dakika

Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi

03.01.2021 18:33

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşadıkları evde tartışan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşadıkları evde tartışan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Bölgeye ekiplerin sevk edilmesi ile birlikte ise, kimi vatandaş sokağa kimi ise balkona çıkarak olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yaşayan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte kardeşler birbirlerini bıçakladı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan kardeşlerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde kavganın yaşandığı eve girerek yaralanan A.A.Z. ve M.A.Z. isimli iki kardeşe ilk müdahaleye gerçekleştirdi. Daha sonrasında yaralı kardeşlerden A.A.Z. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne, M.A.Z. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, ekipleri bölgeye geldiğini gören çevredeki vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları ise balkonlarına çıkarak olan biteni meraklı gözler ile izledi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi
Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi

Yabancı, Sakarya, Irak, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi - Son Dakika


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