Yabancı uyruklu öğrenciler AA'nın

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına oy verdi.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Irak, Yemen, Afganistan ile Makedonyalı öğrenciler, beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Irak uyruklu öğrenci Muhammed Alkassap "spor" kategorisinde Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru", Yemen uyruklu Aydar Humaykani "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Afganistan uyruklu Habibullah Yoldash "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" ve Makedonya uyruklu Esra Alit ise "haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" isimli fotoğraflarından yana tercihte bulundu.

Irak uyruklu öğrenci Muhammed Alkassap, fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek, "Seçmekte zorlandım ama beğendiğim bir fotoğrafa oy verdim. AA muhabirleri dünyanın her yerinden çok güzel fotoğraflar çekiyor." dedi.

Yemen uyruklu Aydar Humaykani, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Burada dünyanın her yerinden fotoğraflar gördüm. Çok güzel fotoğraflar çekmişler." diye konuştu.

Makedonya uyruklu Esra Alit de dünyadaki gelişmelerin fotoğrafını çekerek bunları herkesin görmesini sağlayan AA muhabirlerine teşekkür etti.