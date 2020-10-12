Önce ineğin gövdesine halatlar bağlayan itfaiye ekipleri, daha sonra iş makinesi yardımıyla ineği düştüğü kuyudan çıkararak kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

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