Yağışlar Trakya'da hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlar Trakya'da hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı

21.04.2022 10:04
Yağışlar Trakya'da hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan yağışlar hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan yağışlar hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'nın mart ve nisan aylarında güzel yağış aldığını söyledi.

Özellikle nisan ayında alınan yağışların buğdayın köklenmesine ve kardeşlenmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Aksoy, bu yılın bereketli olacağına inandığını kaydetti.

Mayıs ayında da yağışların aynı seviyede olması halinde tahılda rekor seviyede bir artış beklendiğini vurgulayan Aksoy, "Geçen yıl 640 bin ton buğday, 240 bin ayçiçeği üretmiştik. Bu yıl çiftçimiz gübrelemeyi zamanında ve düzgün yaptı. Yağışlarla buğdayda 740 bin ton, ayçiçeğinde 250 bin ton rekolte hedefliyoruz." diye konuştu.

Trakya topraklarının çok verimli olduğunu dile getiren Aksoy, tüm yatırımcıları tarım alanında yatırım yapmaya davet etti.

Üreticilerden Abidin Maldır ise yağışlar ile buğdayda verimin ciddi anlamda artacağına inandığını ifade etti.

Bu yıl zamanında ve güzel yağışlar düştüğünü belirten Maldır, tüm üreticilere bereketli bir yıl diledi.

"Yağmurlar ürünün ihtiyacı olan zamanda geldi"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yağışların ardından buğday ve kanola tarlalarında oluşan kuraklık stresinin ortadan kalktığını, ekimi tamamlanan ayçiçeklerinde ise çıkışların garanti altına alındığını söyledi.

Tarlalarda incelemelerde bulunduklarını anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ayrıca son dönemde kullanılan üst gübrelerin eriyerek bitki kök bölgesine ulaşımının hızlanmasıyla gübrelerden faydalanma oranı da artacaktır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından ürünlerin gelişimi, hastalık ve zararlıları yakından takip edilmektedir. Çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu dilerim."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da son yağışların buğday ve ayçiçeğine iyi geldiğini söyledi.

Bundan sonra gelecek yağışların da verim üzerinde etkili olacağını belirten Arabacı, "25 ila 40 kilogram arası metrekareye yağış aldık. Bölgesel olarak değişiyor tabii. Yağmurlar ürünün ihtiyacı olan zamanda geldi. Bundan sonra da yağarsa ürünün gelişimi açısından herhangi bir sıkıntı olmaz. Edirne'de ayçiçeği ekimi tamamlandı. Yağışlar ayçiçeğinin çıkışına güzel katkı sundu." diye konuştu.

"Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alacak gibi görünüyor"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da son haftalardaki yağışların çiftçileri sevindirdiğini aktardı.

Buğdayda çiftçinin verimli bir yıl beklediğini dile getiren Öcal, şöyle konuştu:

"Yağışlar bu sene güzel gitti. Kar fazla olsaydı üreticiler için daha güzel olacaktı. Yine de bu yıl beklentimiz güzel. İnşallah yıl boyunca yağış bu şekilde devam ederse üreticiler güzel verim alacaktır. Bundan sonra da yağışın olması verime olumlu katkı sağlayacak. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alacak gibi görünüyor."

YORUMLAR
500
Soğuk havaların ardından güneş keyfi Soğuk havaların ardından güneş keyfi Tekirdağ nüfusunun yüzde 25'i çocuklardan oluşuyor Tekirdağ nüfusunun yüzde 25'i çocuklardan oluşuyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağışlar Trakya'da hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışlar Trakya'da hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement