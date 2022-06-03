Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı - Son Dakika
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Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı

03.06.2022 13:25
Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı

AFYONKARAHİSAR'da geçen yıl su seviyesi önemli ölçüde azalan Eber Gölü, bu yılki yağışlarla canlandı.

AFYONKARAHİSAR'da geçen yıl su seviyesi önemli ölçüde azalan Eber Gölü, bu yılki yağışlarla canlandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'ndeki su seviyesinin geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu belirterek, bu oranın korunması gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde yer alan Eber Gölü, birçok endemik bitkiyi ve hayvan popülasyonunu barındırıyor. Tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber'de vahşi tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle geçen yıllarda su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşandı. Sıcaklıklara bağlı buharlaşma da artınca gölün yaklaşık yüzde 80'i kurudu. Bu yıl kış mevsimindeki yağışlar Eber Gölü'ne can suyu oldu.

'ÖNEMLİ OLAN BUNDAN SONRAKİ SEVİYEYİ TUTABİLİMEK'Eber Gölü ve çevresinde inceleme ve izleme yapan AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Geçen yıla bakıldığı zaman Eber Gölü'nde bu yıl kar ve yağmur yağışı çok fazla oldu. Ondan dolayı su seviyesi geçen yıllara nazaran çok daha fazla. Bu var olan bitki ve hayvan türleri çeşitliliğindeki artışlarla hemen var olan çeşitliliği de beraberinde getiriyor. Çünkü buralara daha önceleri biz girerken kuraktı. Şimdi gördüğünüz üzere suyla dolmuş halde. Önemli olan bundan sonraki seviyeyi, bu seviyede tutabilmek. Çünkü belli bir kotamız var, o seviyede tutabilmek için mutlaka projelendirip belediyeler vasıtasıyla biz de yardımcı oluruz, gerekliliğini yazarız. Niçin, Avrupa Birliği'nden bu türlü altyapı projeleri kapalı mekan, kanallarla suyun buraya taşınmasıyla ilgili bir proje ile buna dönmemiz gerekiyor Afyonkarahisar olarak. Önceliğimizin bu olması gerekiyor, çünkü burada var olan tür çeşitliliği özellikle kuş tür çeşitliliği. 146 kuş türü var" dedi.'2-2,5 KİLOMETRE YÜRÜYÜP SU BİRİKİNTİSİNE ULAŞABİLİYORDUK'

Daha önce göle geldiklerinde 2- 2,5 kilometre yürüyüşten sonra su birikintisine gelebildiklerini belirten Prof. Dr. Erişmiş, "İklim bize böyle bir şans tanıdı. Bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskiden göl çok dar alandaydı, gelip buradan görmek gerekiyordu, 2- 2,5 kilometre yürüyüp ancak su birikintisine ulaşabiliyorduk, şimdi bu oran daha artmış durumda" diye konuştu.


Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı
Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı
Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı
Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı
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Kaynak: DHA

Karahisar, Eber, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı - Son Dakika

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